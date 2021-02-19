Коронавирус унес жизни еще 47 петербуржцев

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов ковид-пациентов. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 47 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в Петербурге скончались 10 686 человек.

Также за минувшие сутки в городе выявили 1 087 инфицированных коронавирусом. Всего в городе подтверждено 358 тыс. 562 случая COVID-19. Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 3 876 петербуржцам, за все время выздоровели 281 тыс. 926 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более чем у половины госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 после выписки проявились серьезные проблемы с сердцем.