У госпитализированных с тяжелой формой COVID нашли повреждения сердца

Более чем у половины госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 после выписки проявились серьезные проблемы с сердцем. Об этом заявили британские медики.

Согласно результатам их исследований, в период пика болезни, когда организм вырабатывает чрезмерный иммунный ответ на инфекцию, пациенты имели повышенный уровень тропонина (белок, который выделяется в кровь, когда артерия заблокирована или есть воспаление).

Как сообщили в издании European Heart Journal, спустя месяц после выписки у половины из пациентов МРТ выявило серьезные повреждения сердца.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Общее количество инфицированных в России к настоящему моменту достигло 4 125 598. Больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали в Москве (1 950), Санкт-Петербурге (1094) и Московской области (577).

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