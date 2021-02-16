В ВОЗ не знают, когда закончится пандемия коронавируса

Для определения сроков окончания нужно несколько критериев. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Для определения сроков окончания нужно несколько критериев. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович затруднилась сказать, когда завершится пандемия.

По ее словам, для определения соответствующих сроков нужно несколько критериев. Она пояснила, что число инфицированных одновременно во всем мире должно снизиться «до уровня ниже эпидемиологического порога».

Специалист отметила в эфире телеканала «Россия 1», что при этом нагрузка на здравоохранение должна быть такой, чтобы она не препятствовала нормальному функционированию системы здравоохранения.

Напомним, лидером по заболеваемости Covid-19 за минувшие сутки среди регионов РФ стала Москва, где заболели еще 1409 человек. На втором месте Петербург, а на третьем по-прежнему Московская область с 643 случаями. В Ленинградской области в статистику вошли 189 новых случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ посоветовали сделать прививку даже переболевшим COVID-19.