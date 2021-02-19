Собянин заявил, что пандемия идет на спад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад.

Он отметил, что система здравоохранения столицы справилась с экстремальной нагрузкой, но вереди еще много работы. Об этом он сообщили в своем блоге.

По его словам за время пандемии современные томографы, которыми были ранее обеспечены медучреждения Москвы, «спасли тысячи человеческих жизней».

По последним данным, в Москве за сутки выявлено 1972 зараженных коронавирусом.

С начала пандемии в России выявлен 4 139 031 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов, выздоровели 3 679 949 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первое место по количеству новых случаев коронавируса остается за Москвой (2 139). На втором месте — Санкт-Петербург (1134), следом Московская область (842).