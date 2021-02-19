В России за сутки выявили 13 433 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 13 433 случая заражения коронавирусом
Медики выявили новых инфицированных коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В России продолжают обновлять данные о числе инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 13 433 зараженных COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, нарастающим итогом за все время эпидемии в России выявлено 4 139 031 случаев заболевания.

Число умерших от коронавируса увеличилось на 470, по официальным данным, зарегистрировано 82 396 летальных исходов от заболевания.

Первое место по количеству новых случаев коронавируса остается за Москвой (2 139). На втором месте — Санкт-Петербург (1134), следом Московская область (842).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки коронавирус унес жизни 47 петербуржцев. С начала пандемии в городе скончались 10 686 человек.

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