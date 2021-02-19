Росфинмониторинг выявил в Петербурге махинации с деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

Юрий Чиханчин сообщил о махинациях с бюджетными средствами в Петербурге. Фото: сайт Кремля

Юрий Чиханчин сообщил о махинациях с бюджетными средствами в Петербурге. Фото: сайт Кремля

Росфинмониторинг выявили махинации с бюджетными средствами, выделенными на борьбу с пандемией коронавируса. Подобные преступления нашли в Петербурге и Иркутской области.

Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что под особое внимание сейчас попали денежные средства, направленные на борьбу с COVID-19. Совместно с Центробанком ведомство выработало определенные критерии и ввело специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях с этими госсредствами.

Чиханчин напомнил президенту о раскрытом финансовом преступлении в Иркутской области. Суд арестовал местного министра здравоохранения. По данным следствия, чиновнику удалось похитить 30 млн рублей, направленных из федерального бюджета.

Примерно такая же ведется и в Петербурге, заявляет эксперт. По его словам, махинации проворачивались при строительстве и переоборудовании медицинских центров. Сейчас ведомство разбирается в обстоятельствах вместе с Генпрокуратурой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург в три раза отстает от Москвы по масштабам вакцинации от COVID.