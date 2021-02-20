На проспекте Энгельса из Toyota Camry стреляли из автомата

На проспекте Энгельса из Toyota Camry стреляли из автомата
Раздавались звуки стрельбы. Фото: Pixabay

Полиция проводит проверку после сообщения о стрельбе в Выборгском районе Петербурга.

Инцидент произошел 19 февраля. В полицию поступило сообщение от курьера по доставке продуктов питания о том, что у дома 27 по пр. Энгельса неизвестные стреляли в воздух из автомата, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позже он рассказал подробности. По его словам, он видел компанию из нескольких человек, один из которых выстрелил несколько раз из автомата. После чего неизвестные скрылись на автомобиле Toyota Camry. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дел. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

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