Неизвестный с гранатой ворвался в отделение банка на Васильевском острове

Полиция разыскивает злоумышленника, который пытался похитить деньги в банке.

Инцидент произошел 19 февраля. В полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из отделений банка, расположенного в доме 20 на 3-й линии Васильевского острова.

По ее словам, неизвестный мужчина во всем черном и медицинской маски вошел в помещение банка. Он стал угрожать кассиру предметом, похожим на гранату и требовать денежные средства. Но после того как сотрудник банка нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из банка в Кировском районе Петербурга похитили около 4 млн рублей. Неизвестный с, предположительно, пистолетом ворвался в отделение на проспекте Ветеранов и потребовал деньги.