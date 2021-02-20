Артистке балета Театра музкомедии повесили гранату на дверь

Сюрприз был оставлен на входной двери. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сюрприз был оставлен на входной двери. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Центральном районе Петербурга местная жительница нашла гранату у входной двери в свою квартиру. Взрывное устройство подкинули артистке балета Государственного театра музыкальной комедии.

Об этом стало известно 10 февраля. ОМОН оперативно прибыл к дому №13 на Итальянской улице и действительно обнаружил, что к двери в квартиру скотчем приклеено страйкобольное имитационное взрывное устройство.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во время срыва пиротехническое изделие сдетонировало. Никто в результате происшествия не пострадал. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

В четверг, 18 февраля, правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин из Петербурга в возрасте 21 и 24 лет. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина с гранатой попытался ограбить банк на Васильевском острове.