Мужчина с гранатой попытался ограбить банк на Васильевском острове

Мужчина с гранатой попытался ограбить банк на Васильевском острове
Полиция начала розыск злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Василеостровском районе Петербурга мужчина попытался ограбить банк, но денег так и не получил. Он угрожал сотруднице гранатой.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 19 февраля, в доме 20 на 3-й линии В.О. в отдел полиции обратилась директор по безопасности банка. Она рассказала, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на гранату, требовал деньги, но после того, как кассир нажала КТС, скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник был одет во все черное, а лицо закрыл медицинской маской.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту разбоя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что соцработник ограбила пенсионеров на полтора миллиона рублей.

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