«Новое Мурино»: под Петербургом построят город на 10 тысяч жителей

В Северной столице в течение десяти лет сформируется новы город на 10 тыс. жителей. Постройку в Троицкой горе уже назвали «Новым Мурино».

Об этом стало известно в субботу, 20 февраля. Как сообщает издание 47news, решение о создании города будет принято в следующую среду на заседании ЗакСа Ленинградской области. Депутаты планируют изменить закон об административно-территориальном делении.

По словам главы администрации Ломоносовского района региона Алексея Кондрашова, постройка не будет высокой от крупных застройщиков. Ленобласть будет застраивать территорию в 287,6 га малоэтажными зданиями.

Кроме этого, на территории нового города появятся не только дома, но и многофункциональные центры. Для жителей «Нового Мурино» власти предусмотрели спортивный центр, дом культуры, библиотеку, три школы и четыре детских сада.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на покупку квартиры в новостройках Петербурга за год стали тратить на 18,6% больше.