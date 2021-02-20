В центре Петербурга появятся ограждения в местах частых аварий

В Северной столице решили бороться с ДТП специальными ограждениями. В центре города установят перильные устройства на перекрестках для предотвращения аварий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга, ведомство Центрального района через суд обязало Смольный выполнить установку специальных ограждений. Такое решение было принято из-за того, что в городе участилось количество аварий с участием пешеходов.

В итоге, прокуратура направила иск в Куйбышевский районный суд с требованием обязать комитет по благоустройству установить перильные устройства.

Планируется оснастить защитой 2-ю Советскую улицу, Мытнинской, Суворовский и Загородный проспекты, а также Социалистическую улицу. Требование было удовлетворено судом полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в под Петербургом планируют построить новый город на 10 тыс. человек.