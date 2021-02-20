В центре Петербурга появятся ограждения в местах частых аварий

В центре Петербурга появятся ограждения в местах частых аварий
Ограждения появятся в центре города. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице решили бороться с ДТП специальными ограждениями. В центре города установят перильные устройства на перекрестках для предотвращения аварий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга, ведомство Центрального района через суд обязало Смольный выполнить установку специальных ограждений. Такое решение было принято из-за того, что в городе участилось количество аварий с участием пешеходов.

В итоге, прокуратура направила иск в Куйбышевский районный суд с требованием обязать комитет по благоустройству установить перильные устройства.

Планируется оснастить защитой 2-ю Советскую улицу, Мытнинской, Суворовский и Загородный проспекты, а также Социалистическую улицу. Требование было удовлетворено судом полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в под Петербургом планируют построить новый город на 10 тыс. человек.

дтп новости СПб ограждения на дорогах прокуратура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга появятся ограждения в местах частых аварий
«Новое Мурино»: под Петербургом построят город на 10 тысяч жителей
Жители Петербурга пожаловались на задержки выплат по больничным
Персонал бара на Некрасова получил ожоги после прорыва трубы с горячей водой
Петербуржец создал свою версию Clubhouse для Android
На Энгельса водитель наехал на пешехода во время перехода на «зеленый»
Клуб «Космонавт» заплатит 200 тысяч рублей за нарушение COVID ограничений
СК проверит высказывания Навального в суде на оскорбления