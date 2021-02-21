Под санкции Зеленского попала сеть «Спортмастер» и еще 18 компаний

Под санкции Зеленского попала сеть «Спортмастер» и еще 18 компаний
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский официальное интернет-представительство

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против 19 компаний. В список попали российские фирмы и крупная сеть магазинов «Спортмастер».

Информация об экономических ограничениях появилась на сайте офиса украинского лидера. Отмечается, что компании будут ограничены в проведении торговых операций, а также им будет запрещено осуществлять перевозки на территории Украины.

Помимо сети «Спортмастер» в список попали российские фирмы, – АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли»», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование» и ООО «Тосол-синтез трейдинг».

Данным предприятиям теперь запрещены перевозки на территории страны, ограничены торговые операции, а также недопустим вывод капитала за пределы России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Украина ввела санкции против лидера оппозиции Медведчука.

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