Под санкции Зеленского попала сеть «Спортмастер» и еще 18 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против 19 компаний. В список попали российские фирмы и крупная сеть магазинов «Спортмастер».

Информация об экономических ограничениях появилась на сайте офиса украинского лидера. Отмечается, что компании будут ограничены в проведении торговых операций, а также им будет запрещено осуществлять перевозки на территории Украины.

Помимо сети «Спортмастер» в список попали российские фирмы, – АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли»», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование» и ООО «Тосол-синтез трейдинг».

Данным предприятиям теперь запрещены перевозки на территории страны, ограничены торговые операции, а также недопустим вывод капитала за пределы России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Украина ввела санкции против лидера оппозиции Медведчука.