Украина ввела санкции против лидера оппозиции Медведчука

Украина ввела санкции против лидера оппозиции Медведчука
СНБО ввел санкции против Медведчука. Фото: Pixabay

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против депутата Верховной рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга после заседания совета.

По словам Данилова, санкционные меры также затронут все имущество депутата. Аналогичные экономические ограничения ввели против супруги Медведчука Оксаны Марченко.

Секретарь Совбеза пояснил, что в общей сложности санкции затронули 19 юридических лиц, а также восемь физических, в том числе пятерых граждан России. Санкции были введены в связи с расследованием СБУ по финансированию терроризма.

Сопредседатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко сообщил РБК, что сейчас депутаты разбираются в произошедшем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кремль расширил санкции против украинских компаний.

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