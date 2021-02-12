Кремль расширил санкции против украинских компаний

Кремль расширил санкции против украинских компаний
Кремль ввел новые санкции против Украины. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Российское правительство ввело новые санкции в отношении Украины. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

Россия пополнила список украинских компаний, против которых введены санкции. В первоначальном варианте документа значились 68 компаний, против которых были введены экономические меры. Затем он был расширен до 75 пунктов. В последнем документе значатся уже 84 юридических лица. Среди компаний, дополнившими список, попали «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Трансшип», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод».

Санкции были введены в 2018 году в качестве ответных мер на действия Украины — тогда Москва приняла ограничения против ряда предприятий, взаимодействующих с компании из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении новых антироссийских санкций.

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