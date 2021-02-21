Бузова раскрыла подробности расставания с Давой, назвав его родным человеком

Манукян и Бузова встречались около двух лет. Фото: Instagram @dava_mb

Манукян и Бузова встречались около двух лет. Фото: Instagram @dava_mb

Певица Ольга Бузова призвала подписчиков проголосовать за победу ее экс-возлюбленного Давида Манукяна в «Танцах со звездами», а также назвала его родным человеком.

Подробности разрыва телеведущая раскрыла в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, сейчас тяжело и в ее жизни наступил непростой период.

Она выложила признание, что за два года отношений Дава стал для нее родным человеком и, несмотря ни на что, она желает ему счастья. Звезда также признала, что в разрыве отношений виноваты они оба, потому что возникло недопонимание, которое, как снежный ком, в итоге разом навалилось на них.

Напоминаем, о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дава обошел Бузову в списке влиятельности в Instagram.