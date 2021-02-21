Тихановская признала, что белорусская оппозиция «потеряла улицы»

Политик понимает, что многие граждане устали и боятся что-либо предпринимать.

Экс-кандидатка на пост президента республики Белоруссия Светлана Тихановская заявила, что оппозиционера потеряла улицы и пока что всем кажется, что народ проиграл. Своим мнением она поделилась в интервью Le Temps.

Политик понимает, что у людей нет сил бороться с теми, у кого есть оружие и теми, кто применяет насилие.

«У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся»,

— сказала она.

Тихановская также понимает, что белорусы надеялись на быстрый «возврат к демократии». Напоминаем, что с августа 2020 года в Белоруссии проходят митинги в поддержку Тихановской. Оппозиция убеждена, что именно она выиграла выборы, а не действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тихановская хочет аннулировать договоренности Лукашенко с Россией.