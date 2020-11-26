Тихановская хочет аннулировать договоренности Лукашенко с Россией

Она добавила, что выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией.

Оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, как поступит, если придет к власти в Белоруссии. Она заявила, что хочет пересмотреть все последние договоренности с Россией. Об этом говорится в посте, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

Политик объяснила, что выступает за дружественные и партнерские отношения со страной-соседом, но белорусы не доверяют Александру Лукашенко. Это значит, что любые его решения нужно подвергать сомнениям. Оппозиционерка не считает, что независимость и суверенитет могут быть предметом торга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко заявил о риске развязывания гражданской войны в Белоруссии. Он также отметил, что эта деятельность осуществляется в интересах зарубежных стран.