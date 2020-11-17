Лукашенко заявил о риске развязывания гражданской войны в Белоруссии

Лукашенко заявил о риске развязывания гражданской войны в Белоруссии
Лукашенко считает, что народным мемориалам место на кладбищах, а не на городских улицах. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стихийные мемориалы погибшим на протестах в Белоруссии могут стать началом гражданской войны.

По словам главы государства, народные мемориалы создаются белорусами с целью психологического воздействия на граждан и поддержания оппозиционной активности. Лукашенко также отметил, что эта деятельность осуществляется в интересах зарубежных стран, пишет БЕЛТА.

Мемориалы являются неминуемым источником конфликтов между белорусами, а значит впоследствии могут быть использованы «радикалами» для превращения в пункты «начала гражданской войны», считает Лукашенко. Он также заявил, что не стоит превращать Минск, где сейчас располагается большинство стихийных памятников погибшим протестантам, «в кладбище» и распорядился ликвидировать мемориалы на всей территории Белоруссии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Белоруссии требуют у Польши выдачи основателя телеграмм-канала NЕХТА, ставшего источником координации оппозиционных протестов.

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