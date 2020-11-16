Белоруссия требует у Польши выдать им основателей Telegram-канала Nexta

Правоохранители считают, что они занимаются преступной деятельностью.

Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало выдать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича, которые проживают в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что деятельность мужчин представляет «общественную опасность», а их каналы назвали экстремистскими. Белоруссия хочет привлечь к ответственности Путило и Протасевича.

Напоминаем, что Nexta является оппозиционным источником информации, в котором в том числе призывают к участию в несанкционированных митингах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Моргенштерн, оскорбивший белорусскую оппозицию, объяснил свои слова. Он заявил, что ему все равно на протесты в республике, чем задел своих фанатов.