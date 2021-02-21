В Парголово у многоэтажки нашли бездыханную школьницу

Судя по всему, девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, после падения с большой высоты.

В Парголово у многоэтажки нашли мертвую девочку. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» сегодня, 21 февраля, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Труп заметил прохожий, который и вызвал экстренные службы. Известно, что бездыханного подростка нашли у дома на Юкковском шоссе. На данный момент удалось выяснить, что 14-летняя девочка воспитывалась в благополучной семье. По предварительным данным, она упала с большой высоты, получила серьезные травмы, которые и стали причиной летального исхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге женщина упала с Литейного моста на лед и попала в больницу. Отмечается, когда спасатели вызволяли петербурженку из ситуации, она была в сознании