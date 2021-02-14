В Петербурге женщина упала с Литейного моста на лед и попала в больницу

Петербурженка оказалась в Мариинской больнице после падения с Литейного моста. Спасатели во время помогли пострадавшей.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент случился еще утром 14 февраля. Спасатели прибыли на место после падения женщины с моста на лед. На данный момент мотивы пострадавшей не известны, однако ее удалось спасти.

Отмечается, когда спасатели вызволяли петербурженку из ситуации, она была в сознании. При этом, без медицинской помощи не обошлось и пострадавшую доставили в больницу. Текущее состояние женщины уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кронштадте обнаружен вмерзший в лед труп без обуви. По предварительным данным, человек скончался около 2 месяцев назад. Труп направили в морг для опознания личности и установления причины смерти.