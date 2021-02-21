Мама Роналдиньо умерла от коронавируса

Мама Роналдиньо умерла от коронавируса
Роналдиньо. Фото: instagram.com/ronaldinho

Футболист пока что никак не комментирует инцидента.

Мать чемпиона мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо скончалась из-за последствий заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает Diario Ole.

О том, что женщина заболела, стало известно в декабре 2020 года. Новостью поделился сам игрок, который отметил, что его мать попала в реанимацию. На данный момент Роналдиньо официально не подтвердил слухи о летальном исходе, но поменял аватар на траурный в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск провел исследование иммунитета к COVID на сотрудниках SpaceX. В эксперименте приняли участие более 4,3 тыс. сотрудников компании.

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