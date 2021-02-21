На Белградской произошла массовая авария

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы уверяют, что столкнулись как минимум пять автомобилей.

Во Фрунзенском районе сегодня днем, 21 февраля, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Белградской улице у дома №26/7. Там столкнулись пять автомобилей – как именно это произошло, непонятно. Скорее всего, причиной стал гололед.

Остается надеяться, что в результате инцидента никто не пострадал. Напоминаем, что минувшей ночью в городе выпало огромное количество снега, коммунальщики сейчас активно убирают дороги. Они просят соблюдать скоростной режим и быть осторожными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прицеп грузовика «Почты России» перекрыл движение по Софийской в сторону КАД. Пользователи предполагают, что всему виной — скользкая дорога и накаты, образовавшиеся в результате ночного снегопада.