Прицеп грузовика «Почты России» перекрыл движение по Софийской в сторону КАД

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры. Водитель не справился управлением на скользкой дороге.
Авария случилась утром в воскресенье, 21 февраля, у дома №81 на Софийской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, фура перекрыла движение в сторону КАД. На видеозаписи зафиксировано, что, помимо, грузовика, на дороге развернуло и «ГАЗель», которая также принадлежит «Почте России».
«Снег неумолим», — написал автор поста.
Пользователи предполагают, что всему виной — скользкая дорога и накаты, образовавшиеся в результате ночного снегопада.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь в Петербурге выпало больше трети месячной нормы осадков. Высота сугробов почти дошла до рекордной.