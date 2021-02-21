Прицеп грузовика «Почты России» перекрыл движение по Софийской в сторону КАД

Машины развернуло на скользкой дороге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Машины развернуло на скользкой дороге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры. Водитель не справился управлением на скользкой дороге.

Авария случилась утром в воскресенье, 21 февраля, у дома №81 на Софийской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, фура перекрыла движение в сторону КАД. На видеозаписи зафиксировано, что, помимо, грузовика, на дороге развернуло и «ГАЗель», которая также принадлежит «Почте России».

«Снег неумолим», — написал автор поста.

Пользователи предполагают, что всему виной — скользкая дорога и накаты, образовавшиеся в результате ночного снегопада.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь в Петербурге выпало больше трети месячной нормы осадков. Высота сугробов почти дошла до рекордной.