На Костюшко произошел прорыв трубы

Двор после инцидента заволокло паром.

В Московском районе сегодня днем, 21 февраля, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Костюшко у дома номер 68. Там случился прорыв трубы – судя по фотографиям, с горячей трубой. Весь двор заволокло паром, но аварийные службы пока что не приехали.

Местным жителям стоит обходить место инцидента стороной, чтобы не получить травмы. Непонятно, остались ли ближайшие дома без тепла и воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Белградской произошла массовая авария. Очевидцы уверяют, что столкнулись как минимум пять автомобилей.