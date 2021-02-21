У Охта Парка произошла авария с участием маршрутки

У Охта Парка произошла авария с участием маршрутки
Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Фото: скриншот Вконтакте

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Ленинградской области сегодня днем, 21 февраля, произошла авария с участием маршрутки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на въезде в Охта Парк – там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Судя по снимкам, на дороге много снега, а инцидент собрал небольшую пробку. По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед.

Автомобилистам стоит быть осторожнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Белградской произошла массовая авария. Очевидцы уверяют, что столкнулись как минимум пять автомобилей.

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