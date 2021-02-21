Космонавты с МКС сфотографировали ночной Петербург

Северная столица оказалась в объективе камер с непривычного ракурса. Космонавты с Международной космической станции запечатлели город с высоты выше, чем птичьего полета.

Снимки появились в официальном Instagram-аккаунте Роскосмоса. Там специалисты рассказали о том, что Петербург удается сфотографировать с орбиты очень редко.

«Географические координаты города не соответствуют траектории полета станции. Поэтому космонавтам, которые находятся на борту, редко удаётся сфотографировать Питер», – говорится в сообщении.

Кроме этого, космонавты рассказали, как жителям города можно будет увидеть станцию в небе. Происходит это только при одном условии, когда «она освещается Солнцем и отражает солнечный свет на определенном отрезке траектории так же, как Луна, и проходит над точкой наблюдения».

«Тем не менее если однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, вы увидите в небе быстро движущуюся, немерцающую звезду белого, а иногда красновато-оранжевого цвета, можете смело доставать телефон и хвалиться увиденным в соцсетях!», – добавили специалисты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роскосмос объявил кастинг на главную женскую роль в фильме про МКС.