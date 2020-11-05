Роскосмос объявил кастинг на главную женскую роль в фильме про МКС

Роскосмос объявил кастинг на главную женскую роль в фильме про МКС
"Успешно выдержавшие летную комиссию кандидаты будут зачислены в Школу космонавтов, где им предстоит пройти трехмесячный учебно-тренировочный курс подготовки в ежедневном режиме", - отмечают в Роскосмосе. Фото: pixabay.com

Первый канал и «Роскосмос» совместно с киностудией Yellow, Black and Whitе начали поиск актрисы на главную роль в фильме «Вызов», съемки которого будут проходить на Международной космической станции (МКС) в следующем году.

Победительница кастинга должна не только сыграть роль в съемочном павильоне, но и, пройдя сложнейшую подготовку, отправиться в космос, на МКС, и продолжить там работу в условиях невесомости. От участниц конкурса требуется российское гражданство, владение английским языком, рост от 150 до 180 см, вес — от 50 до 75 кг.

Кроме физических критериев, женщинам предлагается выполнить творческое задание — записать на видео монолог и загрузить его на сайт кастинга. Спустя месяц выбранным кандидатам придет приглашение на очный кастинг. В финал пройдут около 30 человек, а выберут двоих — непосредственно актрису и её дублёршу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как, по словам космонавта, проходит реабилитация после возвращения на Землю с МКС.

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Роскосмос объявил кастинг на главную женскую роль в фильме про МКС