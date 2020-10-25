Космонавт рассказал, как проходит реабилитация после возвращения с МКС

Чтобы привыкнуть, нужно несколько дней.

Космонавт Иван Вагнер рассказал, как проходит реабилитация после возвращения на Землю с МКС. Своим опытом петербуржец поделился в социальных сетях. Он пишет, что прошло четыре дня и сейчас тело уже не такая тяжелое, Вагнер может самостоятельно ходить. Также проходит эффект укачивания. Космонавт добавил, что за его состоянием наблюдают врачи и проводят различные исследования. Они хотят понять, как гравитация повлияла на здоровье Вагнера.

Как много времени понадобится на восстановление – не уточняется. Напоминаем, что спускаемый аппарат «Союз МС-16» совершил посадку в Казахстане рано утром 22 октября. На Землю вернулись космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экипаж МКС успешно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-16».