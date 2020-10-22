Экипаж МКС успешно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-16»

Корабль «Союз МС-16» благополучно вернулся на Землю с Международной космической станции, экипаж чувствует себя хорошо.

Об этом в четверг, 22 октября, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«На борту порядок», — написал Рогозин на своей странице в Twitter. Он также поздравил экипаж и членов Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов.

Спускаемый аппарат «Союз МС-16» совершил посадку в Казахстане рано утром 22 октября. На Землю вернулись космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

Ранее gazeta.spb.ru писала об инциденте на Международной космической станции. В октябре в российском сегменте МКС вышли из строя туалет, система получения кислорода и пылесос. Экипажу при этом ничего не угрожало.