«Монако» обыграл ПСЖ в гостях со счетом 2:0

Лидеры чемпионата Франции провели совместный поединок в 26-м туре чемпионата. Футболисты «Монако» оказались сильнее оппонентов «Пари Сен-Жермен».

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу монегасков, которые проводили игру на выезде. Команде удалось забить по одному мячу в каждом из таймов. Голами отметились Софьян Диоп на 6-й минуте и Гильермо Марипан на 51-й минуте соответственно.

Отметим, что российский футболист, выступающий за «Монако», Александр Головин большую часть провел в запасе. Помочь команде он смог только в концовке встречи. Тренер выпустил игрока на 80-й минуте.

Победа позволила монегаскам закрепиться на 4-м месте в таблице. Команда набрала 52 очка в 26 играх. Что касается ПСЖ, то клуб из Парижа идет на 3-м месте с 54 очками после 26 туров. Первое место в чемпионате занимает «Лилль», – в активе команды 58 баллов.

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