Теннисист Медведев проиграл Джоковичу и сломал ракетку

Теннисист Медведев проиграл Джоковичу и сломал ракетку
Даниил Медведев. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Это был первый раз, когда российскому спортсмену удалось дойти до финала турнира.

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл своему сопернику Новаку Джоковичу в рамках финального матча Открытого чемпионата Австралии. Об этом стало известно сегодня, 21 февраля, о чем сообщает ТАСС.

Несмотря на то, что россиянину пророчили победу, он не смог оправдать надежд. Медведев проиграл в трех сетах со счетом 5:7, 2:6, 2:6. Стоит отметить, что это был первый финал Australian Open в карьере Даниила.

Известно, что из-за накала эмоций Медведев ударил ракеткой о корт, после чего она сломалась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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