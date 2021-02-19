Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису
Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером. Грек был посеян под пятым номером. Медведев сыграет в финальном матче 21 февраля с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале обыграл россиянина Аслана Карацева. Медведев после победы над Циципасом также стал самым молодым финалистом Открытого чемпионата Австралии с 2012 года.

Сейчас Медведев находится на четвертом месте рейтинга АТР, после выхода в полуфинал австралийского чемпионата он поднимется минимум на третью строчку, а в случае победы в турнире он впервые в своей карьере станет второй ракеткой мира.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» благодаря буллиту Панарина.

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