«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» благодаря буллиту Панарина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз».

Матч прошел в Филадельфии на стадионе «Веллс Карго Центр» без зрителей и закончился победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 3:2.

У «Рейнджерс» шайбы забросили Колин Блэквелл и Брендан Смит. У «Филадельфии» заброшенными шайбами отличились Николас Обе-Кубель и Джоэл Фараби.

Решающий буллит реализовал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

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