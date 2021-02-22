К Земле приближается 213-метровый астероид

Мимо Земли в понедельник, 22 февраля, пролетит астероид размером со стадион, сообщили в научно-исследовательском центре НАСА JPL.

Согласно расчетам специалистов, к планете приближается астероид 2020 XU6 размером 213 метров. Он минует Землю на расстоянии около четырех миллионов километров от орбиты.

Также сегодня на близкое к Земле расстояние подойдут астероиды 2020 BV9 размером 23 метра и 2021 CC5 размером 40 метров. Ближайший подход первого к Земле составит 5,6 млн километров, а второго — 6,9 млн километров.

Накануне мимо планеты пронеслись 10-метровый астероид 2021 DD1 и 61-метровый астероид 2021 DK1.

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