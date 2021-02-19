Байден поздравил NASA с успешной посадкой Perseverance на Марс

Американский лидер Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой космического планетохода Perseverance на Марс.

Президент позвонил и.о. главы космического агентства Стиву Джурчику, через час после приземления ровера. Джирчик узнал Байдена по голосу и часто потребляемому им слову «парень».

Как сообщили «РИА Новости», Байден сказал, что гордится и поздравляет всю команду, и пообещал в ближайшее время сделать это лично.

По данным NASA, в четверг, 18 февраля, планетоход Perseverance успешно вошел в атмосферу Марса на скорости около 19 тыс. километров в час. Посадка продолжалась около 7 минут. Все операции во время неё проходили в автоматическом режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Марсе нашли внушительные запасы водяного льда.