Байден поздравил NASA с успешной посадкой Perseverance на Марс

Байден поздравил NASA с успешной посадкой Perseverance на Марс
Аппарат будет искать следы жизни, собирать образцы грунта в марсианских пустынях. Фото: скриншот Instagram

Американский лидер Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой космического планетохода Perseverance на Марс.

Президент позвонил и.о. главы космического агентства Стиву Джурчику, через час после приземления ровера. Джирчик узнал Байдена по голосу и часто потребляемому им слову «парень».

Как сообщили «РИА Новости», Байден сказал, что гордится и поздравляет всю команду, и пообещал в ближайшее время сделать это лично.

Посадка ровера. Фото: скриншот Instagram
Посадка была совершена примерно в 1,7 км к юго-востоку от центра кратера Езеро. Фото: скриншот Twitter
Ровер уже начал свою исследовательскую деятельность. Фото: скриншот Twitter

По данным NASA, в четверг, 18 февраля, планетоход Perseverance успешно вошел в атмосферу Марса на скорости около 19 тыс. километров в час. Посадка продолжалась около 7 минут. Все операции во время неё проходили в автоматическом режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Марсе нашли внушительные запасы водяного льда.

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