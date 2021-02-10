На Марсе нашли внушительные запасы водяного льда

Исследователи из проекта SWIM нашли на Марсе большие запасы водяного льда и составили подробную карту их расположения.

Статья, посвященная этому вопросу, была опубликована в научном издании Nature Astronomy. Проект SWIM направлен на то, чтобы собрать как можно больше информации о районах на Марсе, где есть вода, — именно эти зоны могут стать в будущем площадками для высадки людей.

Главное преимущество находки состоит в том, что из этого льда впоследствии могут получать топливо, необходимое для возвращения на Землю, поскольку взять с собой необходимый запас сразу невозможно. Марсианская миссия, как передает РИА Новости, возможна только с использованием местных ресурсов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в арктических льдах ученые обнаружили неизвестный вид планктона с плоской головой.