Ученые открыли странное существо с плоской головой во льдах Арктики

Ученые открыли странное существо с плоской головой во льдах Арктики
Плоских планктонов обнаружили во льдах. Фото: Pixabay

В арктических льдах было обнаружено странное на вид существо. Исследователям удалось открыть непривычный вид планктона с плоской головой.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, такой организм ученые назвали Monstrillopsis planifrons из-за его плоского внешнего вида.

«Мы очень удачно обнаружили Monstrillopsis planifrons в мае, так как именно в это время года можно увидеть взрослых особей во всей красе. В остальное время они существуют в виде личинок, которые паразитируют на моллюсках», – пояснили исследователи.

Отметим, что впервые подобный вид организмов был описан Джеймсом Дуайтом Дана в XIX столетии. Он назвал их «маленькими монстрами». Дело ученого смогла продолжить другая экспедиция. В итоге, специалисты обнаружили уже плоских особей.

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