Нейросеть научилась оценивать риск смерти от коронавируса

Искусственный интеллект теперь способен оценить риск смерти от коронавирусной инфекции. Такой вывод сделали специалисты Копенгагенского университета.
Как сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на исследование ученых, нейросеть способна с вероятностью до 90% определить умрет человек от инфекции или нет в случае заболевания. Также искусственный интеллект в 80% случаев способен определить нужен ли человеку специальный респиратор в больнице.
«Мы начали работать над моделями, чтобы помочь больницам, поскольку во время первой волны они опасались, что у них не будет достаточно респираторов для пациентов интенсивной терапии», – говорится в сообщении исследователей.
Кроме этого, ученые добавили, как они смогли добиться результата. Нейросеть оценивает возраст пациента, его массу тела, пол и кровяное давление. Такие параметры позволяют оценить необходимость респиратора, а также риск смерти.
По статистике экспертов получилось, что чаще риск к смертности имеют мужчины с неврологическими заболеваниями.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, как лечение Covid-19 связано с мутацией инфекции.