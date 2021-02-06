Ученые выяснили, как лечение Covid-19 связано с мутацией инфекции

Ученые выяснили, как лечение Covid-19 связано с мутацией инфекции
Ученые провели исследование. Фото: pixabay.com

Британские ученые нашли причину мутации коронавирусной инфекции в способе ее лечения. Связано это с переливанием плазмы крови.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, ученым для объяснения причины понадобилось наблюдать 102 дня за больными инфекцией, которые ранее переболели раком. Пациентам сначала давали препарат ремдесивир, но значительных изменений не происходило от такой терапии.

Затем специалисты приступили к лечению с помощью плазмы крови. Такой эксперимент показал, что коронавирус претерпевает изменения в организме, в том числе происходят мутации.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», – пояснил ученый исследования Равиндра Гупта.

В итоге, новые мутации коронавируса стали менее восприимчивы к человеческому иммунитету.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в мире.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией британские ученые исследования мутация плазма крови


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей Петербурга ожидает мороз и снег 7 февраля
Ученые выяснили, как лечение Covid-19 связано с мутацией инфекции
В Дании начали укладку труб «Северного потока – 2»
В Москве пенсионерка сбросила лжеполицейским с балкона 500 тысяч рублей
Команда Загитовой стартовала с победы в короткой программе на Кубке Первого ...
Более 100 тысяч петербуржцев получили вакцину «Спутник V»
Детская больница имени Филатова начнет прием обычных больных с 15 февраля
Беглов оценил технологию «теплый чердак» в Московском районе