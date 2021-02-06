Ученые выяснили, как лечение Covid-19 связано с мутацией инфекции

Британские ученые нашли причину мутации коронавирусной инфекции в способе ее лечения. Связано это с переливанием плазмы крови.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, ученым для объяснения причины понадобилось наблюдать 102 дня за больными инфекцией, которые ранее переболели раком. Пациентам сначала давали препарат ремдесивир, но значительных изменений не происходило от такой терапии.

Затем специалисты приступили к лечению с помощью плазмы крови. Такой эксперимент показал, что коронавирус претерпевает изменения в организме, в том числе происходят мутации.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», – пояснил ученый исследования Равиндра Гупта.

В итоге, новые мутации коронавируса стали менее восприимчивы к человеческому иммунитету.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в мире.