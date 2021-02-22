Эксперты раскрыли, зачем банки использую геолокацию клиентов

Эксперты раскрыли, зачем банки использую геолокацию клиентов
. Если клиент пытается войти в онлайн-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения. Фото: unsplash

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, что банки используют данные о местоположении клиентов для оценки их платежеспособности или с целью блокировки подозрительных операций.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, обычно банки используют оценку местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в онлайн-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения. Специалисты также считают сомнительными попытки провести платеж с двух континентов в течение одного дня.

Сейчас банки чаще используют геолокацию мобильного устройства, которая точнее, чем IP-адрес. Но если пользователь, к примеру, находится в подвальном помещении, то геолокация будет некорректна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк предупредил россиян о новом виде кибермошенничества.

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