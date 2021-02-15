Центробанка предупредил россиян о новом виде кибермошенничества

Мошенник в России решили переключиться с обмана простого населения на компании. Центробанк уже предупредил коммерческие банки.

Как сообщает «Коммерсантъ», злоумышленники все чаще начали выбирать своими жертвами корпоративных клиентов, атакуя их банковские счета через мобильные приложения кредитных организаций.

При этом сам преступник является авторизованным клиентом банка. Он заходит в приложение под своими данным и переходит в режим отладки, после чего он приступает к изучению порядка и структуры вызовов программного интерфейса (API).

Затем мошенник создает распоряжение на перевод денег, указывая отправителем номер счета «жертвы». Сами реквизиты преступники берут их открытых источников. Отмечается, что такие схемы могут провернуть только те, кто хорошо осведомлен о принципах работы банков и их программного обеспечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России нашли простой способ защитить пенсионеров от мошенников.