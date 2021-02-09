В России нашли простой способ защитить пенсионеров от мошенников

Общероссийский народный фронт предложил ввести для пенсионеров возможность добровольно в письменном виде отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов.
Как сообщают «Известия, в случае одобрения инициативы у пожилого человека останутся только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах и входящих переводов. Авторы предложения считают, что благодаря такой возможности снизится число случаев мошенничества с банковскими картами россиян.
Также есть вариант подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение смс-сообщений с кодами на онлайн-переводы.
В Центробанке заявили, что уже готовят требования по дополнительной защите граждан при пользовании услугами по переводу средств.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты назвали способы мошенников узнать баланс карты.