В России нашли простой способ защитить пенсионеров от мошенников

Общероссийский народный фронт предложил ввести для пенсионеров возможность добровольно в письменном виде отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов.

Как сообщают «Известия, в случае одобрения инициативы у пожилого человека останутся только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах и входящих переводов. Авторы предложения считают, что благодаря такой возможности снизится число случаев мошенничества с банковскими картами россиян.

Также есть вариант подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение смс-сообщений с кодами на онлайн-переводы.

В Центробанке заявили, что уже готовят требования по дополнительной защите граждан при пользовании услугами по переводу средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты назвали способы мошенников узнать баланс карты.