Эксперты назвали способы мошенников узнать баланс карты

Эксперты назвали способы мошенников узнать баланс карты
Россиянам стоит быть внимательнее. Фото: pixabay

Мошенники получают доступ из-за уязвимости в мобильном приложении.

Специалисты рассказали о том, как мошенники могут узнать баланс банковской карты. Они отмечают, что номер карты, баланс и прочие сведения можно использовать для кражи средств. Об этом пишет РИА Новости.

Оказывается, в некоторых мобильных банковских приложениях есть уязвимости, которые мошенники используют для получения доступа к аккаунтам пользователей. Они могут посмотреть шаблоны операция, сумму счета других клиентов и выписки.

Также мошенники могут узнать данные при утечке данных после того, как человек воспользоваться доставкой еды, такси и прочими услугами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка с Замшина перевела банковским мошенникам более 6 миллионов. Собеседник убедил пенсионерку, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия и для их предотвращения женщине необходимо переводить средства на другие карты.

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