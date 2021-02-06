Эксперты назвали способы мошенников узнать баланс карты

Мошенники получают доступ из-за уязвимости в мобильном приложении.

Специалисты рассказали о том, как мошенники могут узнать баланс банковской карты. Они отмечают, что номер карты, баланс и прочие сведения можно использовать для кражи средств. Об этом пишет РИА Новости.

Оказывается, в некоторых мобильных банковских приложениях есть уязвимости, которые мошенники используют для получения доступа к аккаунтам пользователей. Они могут посмотреть шаблоны операция, сумму счета других клиентов и выписки.

Также мошенники могут узнать данные при утечке данных после того, как человек воспользоваться доставкой еды, такси и прочими услугами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка с Замшина перевела банковским мошенникам более 6 миллионов. Собеседник убедил пенсионерку, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия и для их предотвращения женщине необходимо переводить средства на другие карты.