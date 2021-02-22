Петербуржцы предлагают на «Авито» откапывать чужие машины за деньги

Петербуржцы предлагают на &#171;Авито&#187; откапывать чужие машины за деньги
Петербуржцы готовы откапать чужие автомобили после сильного снегопада. Фото: скриншот "Авито"

В Петербурге на сервисе «Авито» заметили объявления с услугами по откапыванию автомобилей после сильного снегопада.

В среднем предприимчивые горожане просят за услугу от 400 до 1000 рублей. При этом с высотой сугроба растет и плата за помощь в вызволении машины из снежного плена. При этом авторы объявлений готовы и просто почистить автомобиль от снега и сосулек, а также убрать снег около гаража, чтобы открыть двери. Также многие готовы за деньги завести и «прикурить» машину или помочь с разморозкой дверных замков.

Подобные предложения появляются на «Авито» каждую зиму. С каждым мощным снегопадом их становится все больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снегопады не покинут Петербург до начала рабочей недели. Синоптики прогнозируют, что осадки закончатся не раньше, чем через три дня.

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