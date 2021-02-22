Снегопады не покинут Петербург до начала рабочей недели

Сильный снег продолжает засыпать территорию Петербурга. Синоптики прогнозируют, что осадки закончатся не раньше, чем через три дня.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе ожидается небольшой снег. За окном будет морозно — от минус 9 до минус 11 градусов.

Завтра, 23 февраля, будет немного теплее, но снег продолжит идти. Ночью температура воздуха в Петербурге опустится до минус 16 градусов, а днем составит от минус 6 до минус 8 градусов. В ночные часы будет идти небольшой снег, но с наступлением дня он усилится до умеренного.

На следующий день ночью опять пойдет снег, на этот раз сильный. Днем осадки продолжатся. Вместе с этим в город придет потепление — ночью до минус 9 градусов, а днем — до минус 3.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более тысячи машин убирали ночной Петербург от снега.