Более тысячи машин убирали ночной Петербург от снега

Более тысячи машин убирали ночной Петербург от снега
Уборка снега в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Минувшей ночью на улицы Петербурга вышли 1024 единицы снегоуборочной техники для уборки последствий снегопада. Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству.

Сообщается, что снегоуборочной технике помогали почти 400 сотрудников ручного труда. Дорожники сметали снег с дороги и тротуаров и грузили их в самосвалы для вывоза на «снежные» пункты.

Накануне дорожные предприятия задействовали 1200 спецмашин и такое же число дворников. В зеленых зонах работали еще почти 100 машин и 361 садовник.

К полудню 21 февраля в Северной столице выпало более 15 сантиметров снега. Это внушительное количество, но дорожники, как отмечают в ведомстве, справились. Всего с начала зимы из города вывезли почти 750 тысяч кубометров снега.

Грядущей ночью в городе вновь прогнозируется сильный снегопад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высота сугробов в Петербурге почти дошла до рекордной.

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