В США из-за коронавируса умерли больше людей, чем во время войн

Боевые потери в трех войнах сопоставимы с числом жертв инфекции.

В США из-за коронавируса скончались почти 500 тысяч человек. Это больше, чем во время трех войн, в которых участвовали штаты. Об этом сообщает The New York Times.

Эксперты отмечают, что в результате трех военных конфликтов погибли 392,3 тысячи американцев. Тем временем количество жертв коронавируса уже более 498 тысяч.

Известно также, что Америка занимает лидирующую позицию в мире по количеству зараженных во время пандемии. На второй месте оказалась Бразилия, на третьем- Мексика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам, переболевшим коронавирусом, рассказали, когда нужно делать прививку.