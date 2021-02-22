В Ленобласти госпитализировали покусанного собакой малыша

Ребенок получил травмы руки, бедра, виска и затылка.

Во Всеволожском районе 21 февраля собака сильно покусала четырехлетнего ребенка. После встречи с агрессивным псом малышу потребовалась госпитализация – его доставили в петербургскую больницу имени Раухфуса, о чем сообщает ivbg.ru.

Все случилось в деревне Старая Пустошь. По непонятной причине собака набросилась на ребенка и покусала его. В итоге ребенок получил травмы руки, бедра, виска и затылка. Известно, что пес домашний.

Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что покусанного собакой 5-летнего мальчика на вертолете доставили в Петербург. По предварительным данным, на мальчика на въезде в СНТ в поселке Гончарова напала собака. Животное было на привязи у сторожевого строения.